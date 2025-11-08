Un minorenne di Sassari estorceva denaro a un coetaneo ed è stato arrestato dagli agenti della Questura.

L’arresto del ragazzo, in flagranza di reato, è avvenuto lo scorso 4 novembre in coordinamento con la procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Sassari. Secondo quanto appurato, il teenager costringeva un altro giovane della sua stessa età a dargli ogni mese consistenti somme di denaro. Non essendo più in grado di rispondere alle richieste, seguite da minacce di morte, la vittima era costretta a farsi dare le cifre dalla madre.

La squadra mobile, una volta ricevuta la segnalazione, ha compiuto le indagini assistendo poi all’incontro in cui il ragazzo consegnava i denari. Nella circostanza i poliziotti intervenivano procedendo all’arresto dell’indagato.

