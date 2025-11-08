Partirà domani alle 10 da piazza San Marco a Fertilia la nuova edizione della “Corsa del Ricordo”, manifestazione che unisce sport, storia e identità.

Ai nastri di partenza numerosi atleti e appassionati che, insieme, daranno vita a una mattinata di sport e memoria condivisa. L’evento, organizzato da Asi (Associazioni Sportive Sociali Italiane) in collaborazione con il Comitato Provinciale ANVGD di Sassari – Fertilia e con il supporto dell’Associazione Sportiva AlgheroMarathon, sarà preceduto da un momento istituzionale alla presenza del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, del vicesindaco Francesco Marinaro, del presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e dei rappresentanti dell’Anvgd. Durante la cerimonia verranno ricordate Edda Sbisà e Arduina Sponza, due figure storiche della comunità recentemente scomparse.

La Corsa del Ricordo di Fertilia, che si svolge in contemporanea anche a Milano e in diverse altre città italiane, è un’occasione per unire i valori dello sport con quelli civili e culturali legati alla storia dell’esodo giuliano dalmata, una delle pagine più dolorose e ancora poco conosciute della storia nazionale.

Fertilia, che si prepara a celebrare nel 2026 i 90 anni dalla fondazione (l’8 marzo), prosegue così nel suo percorso di valorizzazione della memoria e del proprio patrimonio storico e architettonico.

«Vorremmo far rinascere Fertilia - commenta Mauro Manca, presidente Anvgd Sassari - per trasformare la grande visibilità nazionale degli eventi che da anni promuoviamo insieme alle associazioni del territorio in un’occasione di riscatto per l’immenso patrimonio pubblico oggi in stato di degrado».

