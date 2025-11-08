viabilità
Bortigiadas, massi pericolanti sulla statale 127: strada chiusaIn corso l’intervento dell’Anas, traffico deviato sulla 672
Provvisoriamente chiuso sulla strada statale 127 “Settentrionale Sarda” il tratto dal km 61,700 al km 62,850 a Bortigiadas per consentire un’ispezione, abbattere massi pericolanti dal versante e ripristinare le normali condizioni di sicurezza della circolazione.
Il traffico è deviato sulla strada statale 672 “Sassari-Tempio”.
Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità.
