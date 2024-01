Un censimento dei terreni nelle campagne del comune di Porto Torres in previsione della prossima campagna antincendio. A chiederlo è la compagnia barracellare di Porto Torres, che ha ravvisato la necessità di operare una rilevazione dei terreni pascolativi, seminativi o incolti compresi nell'agro del territorio allo scopo di conoscere sia l'attuale consistenza del tipo di bestiame in possesso dei vari proprietari e sia il tipo di coltura presente,in ottemperanza alle norme previste.

In particolare la legge stabilisce che «tutti gli interessati sono tenuti a denunciare secondo modalità indicate nel modulo che verrà distribuito agli interessati, la proprietà dei beni rurali. In caso di inadempienza, provvederà d'ufficio questa Compagnia. Non è obbligatoria la denuncia richiesta per i fondi chiusi e per i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente».

Nel modulo della denuncia, da ritirare presso la sede della compagnia ubicata nell'Hostel Balai di via Benedetto Croce, gli interessati dovranno specificare alcuni requisiti quali tra gli altri, l’ubicazione della proprietà, rotabili da percorrersi per raggiungere la località e la consistenza del bestiame.

© Riproduzione riservata