L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna firma l’ordinanza per la regolamentazione delle aree di sosta temporanea di veicoli e semirimorchi nel molo di Ponente e nelle aree vicine, all’interno dello scalo marittimo di Porto Torres. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della valutazione della entità globale dei traffici, in continua crescita, e per fare spazio al cantiere aperto per la realizzazione dell’Antemurale di Ponente, l’opera principale dello scalo del Nord Ovest.

In particolare è stata disposta la disciplina della movimentazione di mezzi commerciali non guidati – semirimorchi e auto in polizza- nel molo di Ponente e nelle aree adiacenti, dove sono in corso i lavori dell’importante infrastruttura da 36 milioni di euro e gli interventi sulla resecazione della banchina Alti fondali, programmati per una durata di 30 mesi, che comportano una riduzione degli spazi nelle aree sterili che, secondo il Piano di sicurezza portuale, devono essere tenute sgombre da veicoli in sosta, per garantire le operazioni portuali in sicurezza.

Per garantire l’efficienza delle operazioni portuali, la Port Authority ha individuato altre due aree demaniali marittime all’interno del porto industriali per consentire la sosta dei semirimorchi e delle auto in polizza. I contravventori alle disposizioni previste saranno perseguiti secondo le norme del Codice della navigazione.

