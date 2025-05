Nel centro della città di Porto Torres ritorna anche quest’anno “Piazza Garibaldi Music & Food”, l’iniziativa promossa da Botteghe Turritane che coniuga gastronomia e intrattenimento musicale in uno degli angoli più vivaci della città. Lunedì 2 giugno a partire dalle 19, i locali della piazza proporranno aperitivi e specialità gastronomiche, per accompagnare il pubblico in un percorso di sapori autentici e convivialità. Ognuno potrà scegliere le pietanze preferite accompagnate da un buon bicchiere di vino, attraverso un la scelta di menù diversi che incontrerà nel percorso di gusto. La serata entrerà nel vivo con il DJ set di Alessandro Floris, mentre dalle 21 sarà la volta del concerto dei The Shakin' Apes: un viaggio musicale nelle sonorità americane degli anni ’40 e ’50, tra rock and roll, rockabilly, country, surf e garage. Un viaggio del gusto che mette insieme diversi esercizi commerciali e iniziative musicali nel cuore della città, con la partecipazione di gruppi e cantanti locali e non.

© Riproduzione riservata