Controlli a tappeto nelle strade di Porto Torres, Sorso e Sennori. Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri impegnati con numerose pattuglie del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Porto Torres, con il supporto delle stazioni locali, hanno effettuato un servizio di controllo coordinato per contrastare le violazioni del codice della strada, con particolare attenzione anche all’abuso di alcool.

I militari hanno identificato 37 persone e controllato 27 veicoli procedendo anche al denuncia di 2 uomini, uno trovato in possesso di oggetto atto ad offendere e uno per guida in stato di ebbrezza.

Nel primo caso i carabinieri hanno scoperto, a seguito di perquisizione del veicolo, un manganello telescopico nascosto all’interno dell’auto sottoponendolo a sequestro e nel secondo, dopo alcoltest, è stato accertato che l’uomo si era messo alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti imposti dall’attuale normativa con il conseguente ritiro della patente.



© Riproduzione riservata