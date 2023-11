Il Comune di Porto Torres, nei giorni scorsi, ha affidato i lavori per la riqualificazione dell’edificio scolastico Dessì, in viale delle Vigne, che si svilupperanno attraverso interventi di efficientamento energetico e di adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica. Sarà la ditta Imped S.r.l di Sassari a occuparsi dell’intervento del valore complessivo 1milione e 31mila euro. All’iniziale finanziamento da fondi del Pnrr pari a circa 728mila euro, si è aggiunto un cofinanziamento comunale di 230mila euro e ulteriori 73mila euro di risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”.

L’edificio scolastico ha una superficie di circa 1150 metri quadri ed è sede di una scuola primaria che attualmente ospita 10 classi. È composto da 10 aule per le attività comuni, un’aula informatica multimediale, un laboratorio di ceramica, un’aula polifunzionale e la sala mensa. Dispone inoltre di ampi spazi esterni: un giardino e un orto botanico. I lavori di manutenzione sono finalizzati soprattutto al miglioramento energetico della struttura edificata nel 1980. Inoltre, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessaria anche una rivisitazione del layout degli ambienti interni per adeguarli agli attuali modelli didattico-educativi. Il progetto di riqualificazione, elaborato dallo studio di ingegneria Paolo Rossati di Porto Torres, prevede in particolare: la realizzazione di un cappotto termico esterno, il rifacimento della copertura superiore esistente, da realizzare mediante l’uso di pannelli isolanti a protezione multistrato, l’installazione di infissi in PVC a bassa trasmittanza termica, l’utilizzo di vetri con protezione solare e la sostituzione della caldaia esistente.

È prevista inoltre l’installazione di 50 nuovi pannelli fotovoltaici per una potenza totale di 15 KW, da montare sulla copertura dell’edificio senza ulteriore consumo di suolo e che serviranno anche alla produzione di acqua calda sanitaria. Quanto agli apparecchi di illuminazione, quelli esistenti saranno sostituiti con nuovi prodotti a risparmio energetico a tecnologie Led. L’avvio dei lavori è in programma a breve ma gli interventi che potrebbero incidere sul normale svolgimento della didattica partiranno in primavera. «Concentrarci sulla riqualificazione delle scuole è un aspetto imprescindibile del nostro operato - ha detto l’assessora ai Lavori Pubblici e all’Istruzione Simona Fois – per questo abbiamo individuato nelle linee del PNRR la possibilità di realizzare gli interventi necessari in modo da rendere la scuola Dessì efficiente dal punto di vista energetico e didattico».

© Riproduzione riservata