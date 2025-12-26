Pestato a sangue la notte della vigilia di Natale, un uomo di 52 anni si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Sassari. L'episodio è successo a Sorso, la notte del 24 dicembre, davanti ad un circolo dove l'uomo sarebbe stato brutalmente aggredito e ferito alla testa, davanti ad un circolo di via Marina. L'uomo avrebbe raggiunto con difficoltà la guardia medica, dove su segnalazione di un passante, è stato rinvenuto a terra privo di conoscenza dagli operatori del 118 e dalla pattuglia dei carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sull'accaduto.

L'ipotesi è che l'uomo, sia stato vittima di un violento pestaggio e che abbia tentato di raggiungere con le proprie gambe l'ambulatorio, prima di cadere a terra e perdere i sensi. Al personale del 118, le condizioni del 52enne sono apparse subito gravi. Trasferito al Santissima Annunziata in codice rosso, è stato sottoposto a terapia intensiva. I medici gli hanno riscntrato una profonda ferita alla testa.

