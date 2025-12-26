Il Consiglio comunale di Porto Torres, su proposta di delibera predisposta dal dirigente dell’Area Ambiente, e acquisito il verbale della commissione competente presieduta da Maria Laura Frassetto, ha confermato Gavino Cuccu nuovo comandante della compagnia Barracellare per il triennio 2025-2028.

Una lunga esperienza alle spalle, Cuccu, 79 anni, ha ottenuto 9 voti in occasione dell'assemblea, riunita per la votazione a scrutinio segreto, presso la sede di via Benedetto Croce.

La compagnia si è dotata di recente di un nuovo pick-up, acquistato grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione Sardegna, un mezzo che si avvale di moduli antincendio da usare nelle emergenze di Protezione civile connesse agli scenari di rischio incendi, al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze del territorio.

«Un aiuto estremamente importante- commenta il comandante dei barracelli Gavino Cuccu-un risultato che solo con la collaborazione tra compagnia barracellare, amministrazione comunale e Protezione civile è stato possibile raggiungere, aggiungendo un nuovo e importante tassello per poter continuare al meglio le attività che ci competono».

