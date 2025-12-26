Sassari, giochi e sorrisi per i bambini del centro storicoLa consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e del parroco del Duomo, don Eugenio Cavallo
Regali per i bambini del centro storico di Sassari grazie all’iniziativa dell’Asd Centro Storico, società di calcio che milita in seconda categoria e da tempo impegnata nel sociale, promuovendo attività a favore dei residenti della parte più antica della città, con particolare attenzione ai più piccoli.
Nei giorni scorsi, una delegazione rossoblù ha consegnato, nella cattedrale di San Nicola, otto sacchi pieni di giochi, acquistati con i fondi raccolti tramite l’asta organizzata all’inizio del campionato per assegnare i numeri di gioco ai calciatori della squadra.
La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e del parroco del Duomo, don Eugenio Cavallo.
“Sono regali fatti col cuore – commentano dall’Asd – e ci auguriamo possano essere d’aiuto ai bambini del centro storico”.
Oltre alla donazione dei giocattoli, la delegazione si è intrattenuta con don Eugenio per confrontarsi sui problemi più frequenti di “Sassari Vecchia”, offrendo la propria disponibilità a future iniziative di solidarietà a favore di un quartiere che ne ha grande bisogno.