La giunta comunale di Porto Torres, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Mura, ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione, finalizzato all’intervento di edilizia scolastica per la nuova costruzione, previa demolizione, dell’edificio della scuola d’infanzia ed elementare Borgona, facente parte dell'Istituzioni Comprensivo 1.

L’atto, sottoscritto il 28 luglio scorso dalla dirigente scolastica, Annarita Pintadu, definisce le caratteristiche dell’intervento da realizzare, in rapporto alle dimensioni e ai requisiti dell’immobile, con una stima dei lavori da effettuare pari a circa 8 milioni e 645mila euro, destinati a coprire le spese per le demolizioni, smaltimenti e bonifiche (240mila euro), opere architettoniche, edili e strutturali (950mila), impianti antincendio, di climatizzazione ed efficientamento energetico per circa 2 milioni di euro e altri interventi utili a riqualificare l’edificio scolastico per renderlo più accogliente. In particolare sono previste anche le sistemazioni esterne della scuola e forniture di arredi e attrezzature interne, un progetto complessivo che potrebbe consentire la realizzare di un nuovo edificio scolastico più moderno e a misura di bambino, con spazi sicuri, accoglienti per gli studenti e funzionali alle esigenze didattiche.

Il Comune turritano nel 2025 aveva ottenuto un contributo dell’importo di circa 55mila euro, risorse finanziate dalla Regione per l’esecuzione delle indagini e le attività propedeutiche alla progettazione di interventi di edilizia scolastica, somme previste nell’ambito della istituzione del Fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese di progettazione e per le relative indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica. L’esito di tali attività ha prodotto il Dip, Documento di indirizzo alla progettazione, predisposto dal rup del Comune e finalizzato alla predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economica per consentire all’Ente comunale di presentare istanza di finanziamento per la realizzazione dell’opera. E’ del 24 luglio l’avviso pubblico della Regione Sardegna, tramite l’assessorato ai Lavori Pubblici, che investe 83,5 milioni di euro per riqualificare il patrimonio scolastico dell’Isola, un bando destinato anche ai singoli Comuni.

«La decisione di puntare sulla riqualificazione degli edifici scolastici per migliorarne la funzionalità e la sicurezza- spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Mura – è in linea con quanto programmato dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, e la qualità degli spazi didattici nelle scuole».





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