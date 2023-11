Cinquecentomila euro è la somma inserita dal Consiglio regionale nella variazione di bilancio, risorse che una volta approvate garantiranno i contratti per tutto il 2024 degli ex 13 lavoratori della Sices spa di Porto Torres. A riferirlo è Antonio Piu, consigliere regionale di Europa verde e vice presidente del gruppo Alleanza Rosso Verde che ai primi di novembre aveva presentato un'interrogazione rivolta all’assessore regionale del Lavoro per avere risposte in merito a questi lavoratori lasciati a casa da luglio scorso nonostante gli impegni presi attraverso atti sottoscritti.

«Nonostante questo, i lavoratori ex Sices sono stati lasciati a casa da luglio scorso – ricostruisce Piu – per questo avevo presentato un’interrogazione, firmata anche dai miei colleghi del gruppo Alleanza Rosso Verde, con la richiesta di spiegazioni per la proroga dei contratti per i mesi da agosto a dicembre 2023 rimasti bloccati. Così i tredici lavoratori potrebbero tirare un sospiro di sollievo per tutto il 2024».

Già dal 2020 sono stati stanziati 500 mila euro, all’interno del complessivo intervento a favore di Aspal pari a 2 milioni e 525 mila euro, in favore della Provincia di Sassari per l'avvio di un progetto di politiche attive per gli ex dipendenti della Sices. Per questo la Provincia di Sassari ha attivato un cantiere, con modalità indiretta tramite l’affidamento alla propria Società in House ‘Multiss spa’, dove i lavoratori hanno svolto attività di manutenzione e di carpenteria metallica negli edifici scolastici di competenza dell’Ente provinciale.

Dopo l’addendum all’accordo procedimentale che ha portato l’incremento delle ore settimanali di lavoro per ciascun lavoratore a full time, a luglio 2023 l’assessore regionale del Lavoro ha fornito gli indirizzi attuativi per la proroga di ulteriori due anni della durata dell’Accordo e ha disposto di concordare con la Provincia di Sassari la proroga dei contratti di lavoro in scadenza al 31 luglio, sino al 31 dicembre.

