Un prete speciale, amato dai suoi parrocchiani e dalla comunità di Porto Torres. Don Mario Tanca, 76 anni, ha raggiunto il traguardo di 50 anni di sacerdozio. Lui il prete di Bessude se n’è andato da Porto Torres da turritano, perché oltre agli ultimi 13 anni di esperienza parrocchiale nella millenaria basilica di San Gavino, in città c'era già stato negli anni '80 da viceparroco e le problematiche della città le conosceva molto bene.

Oltre le statue e le processioni, argomenti per lui irrilevanti rispetto alla vera fede, don Tanca è stato, e per molti lo è tuttora, un punto di riferimento dei giovani e meno giovani, fedeli che hanno varcato la soglia della chiesa per confessare le loro debolezze e per chiedere aiuto. Distratto da sé stesso, non ha mai negato sostegno alle persone in difficoltà. Ha lasciato il suo incarico in anticipo di due anni, congedandosi tre anni fa davanti all’arcivescovo, monsignor Gian Franco Saba. Lo ha fatto con dignità e con gesto esemplare. Un segnale lasciato anche ai non credenti. I suoi 50 anni di sacerdozio sono stati salutati con entusiasmo anche dal sindaco Massimo Mulas.

«A nome mio, dell’intera amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Porto Torres, ci tengo a porgere i più affettuosi auguri a don Mario Tanca per i suoi 50 anni di sacerdozio, - ha detto il primo cittadino - un’opera pastorale intensa, la sua, un’intera vita spesa al servizio della comunità per cui non possiamo che ringraziare don Tanca che da sempre dimostra, con rara sensibilità, un’impagabile attenzione al prossimo e al sociale».

