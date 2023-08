Ormai è un dato oggettivo che la vicenda dei 49 alloggi di edilizia residenziale pubblica, appartamenti di nuova costruzione di via Falcone e Borsellino consegnati a Porto Torres appena quattro anni fa, presentano difetti che pregiudicano o ledono il normale godimento e la funzionalità delle case.

Le criticità presenti negli immobili inaugurati il 10 maggio 2019, hanno costretto l’amministrazione comunale ad attivare un accertamento tecnico preventivo sui singoli appartamenti davanti al Tribunale civile di Sassari. Lo stesso giudice, per verificare le cause di tutti i vizi costruttivi e cristallizzare la situazione, ha ordinato che tutti i balconi dei 49 alloggi venissero puntellati con impalcature di sostegno.

«Interventi di natura conservativa – spiegano gli uffici tecnici comunali – al fine di preservare lo stato dei luoghi per accertare eventuali responsabilità della impresa costruttrice». Si provvede a mettere in sicurezza i terrazzi senza alterare le prove necessarie per verificare “possibili colpe” e difetti costruttivi.

Gli esiti delle verifiche sui terrazzi di 23 alloggi «è risultata preoccupante», è scritto nella relazione del responsabile del servizio Demanio e Patrimonio dell’Ente, che aveva sottolineato l’urgenza di intervenire e di nominare un legale a tutela degli interessi del Comune, individuato nell’avvocato Marco Piras. Viste le precarie condizioni strutturali dei balconi, lo scorso 1 marzo era stata emessa ordinanza dirigenziale, dichiarando inagibili 23 balconi, con interdizione di uso da parte dei proprietari. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco erano intervenuti per rimuovere una ringhiera pericolante di uno dei terrazzi sottoposti a puntellamenti. A seguito del sopralluogo della struttura tecnica, in corrispondenza degli appoggi dei solai delle verande, nella parte più esterna del fabbricato, quella maggiormente esposta alle infiltrazioni di acqua e all’umidità, erano state rilevate le maggiori criticità sul legno, completamente compromesso e non più in grado di garantire resistenza. Inoltre sempre nelle verande, lungo gli appoggi esterni, sono visibili le deformazioni da taglio e nell’indagine eseguita in corrispondenza di una delle mensole centrali sono presenti parassiti del legno.

