Trecento punti di sutura a seguito dell’aggressione di un cane all’interno delle mura domestiche. Sarebbe il secondo episodio che si è verificato a Porto Torres in una settimana.

La vittima è un uomo di 32 anni che nella serata di Pasquetta si è presentato al Pronto soccorso del Santissima Annunziata con un braccio e una gamba dilaniate dai morsi di un rottweiler di proprietà della compagna.

Per cause ancora poco chiare, il giovane sarebbe stato assalito dal cane che gli ha provocato ferite profonde.

Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasferito in gravi condizioni all’ospedale civile di Sassari dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Venerdì scorso una donna di 70 anni, in compagnia della figlia, aveva subito un’aggressione davanti all’area commerciale di via Da Palestrina. Il padrone dell’animale si era dileguato. Erano appena le ore 20, orario di chiusura delle attività commerciali, quando nell’area antistante il McDonald’s, una donna, Liliana Sannino, è stata attaccata da un cane che, non provocato, si era avventato contro la sua gamba con un morso che le ha procurato una ferita lacero contusa alla coscia sinistra.

La pensionata era stata accompagnata alla guardia medica dalla figlia, con l’impegno da parte dei padroni del cane, marito e moglie, di raggiungere la signora. Invece i due hanno si sono dileguati. Alla 70enne, che ha denunciato il fatto ai carabinieri di Porto Torres, i medici le hanno assegnato 13 giorni di cure.

