«Auspichiamo, cari concittadini, che i principi conquistati col sangue e col sacrificio siano difesi con determinazione, ritenendo che questo sia per noi un preciso dovere. Ieri come oggi occorre opporsi a ogni forma di limitazione di tutte quelle libertà guadagnate con il sacrificio di tante vite. Viva la democrazia, viva la Repubblica, viva il 25 aprile». Sono le parole del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, pronunciate in occasione la cerimonia per il 79° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il 25 Aprile presso la piazza dedicata ai caduti della “Corazzata Roma”.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose, le associazioni cittadine, dei Carabinieri, Combattenti e reduci, Anpi, Anmi e Anfi. Dopo l'alzabandiera, sulle note dell’inno nazionale, il primo cittadino ha deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti, accompagnato dalla comandante della Polizia Locale, Katia Onida. Poi un momento di raccoglimento in onore di tutti coloro che contribuirono alla liberazione del Paese avvenuta nel 1945.

«Oggi – ha detto Massimo Mulas - celebriamo il ricordo grato alla Resistenza che fu una lotta di patrioti per affermare il riscatto nazionale e una nuova idea di comunità, libera, democratica e antifascista. Oggi tutti noi, rendiamo onore ai nostri compatrioti che eroicamente si immolarono per la conquista della libertà, oltre 44mila i partigiani e i soldati che diedero la vita uccisi in battaglia e 22mila i mutilati o gli invalidi. In questa giornata celebriamo insieme i valori fondanti della nostra Costituzione basata sul ripudio della guerra come forma di risoluzione delle controversie, sulla parità dei diritti fra uomini e donne, sul diritto al lavoro e alla salute, sulla libertà di culto».

Alla cerimonia erano presenti anche i figuranti in costume dell’associazione culturale e folkloristica Intragnas e i cavalieri del Team Endurance del Golfo, che in mattinata hanno partecipato alla messa presso la chiesetta di Balai Lontano e alla sfilata da lì alla spiaggia di Balai.

