Paura nella notte a Olmedo per un’auto avvolta dalle fiamme nella zona del campo sportivo.

L’incendio è divampato intorno alle 4, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco.

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Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento di Alghero, che ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

Non si registrano persone ferite.

Restano da chiarire le cause dell’incendio, attualmente in fase di accertamento.

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