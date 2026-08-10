Il rogo
10 agosto 2026 alle 08:41aggiornato il 10 agosto 2026 alle 08:46
Auto in fiamme a Olmedo, intervengono i vigili del fuocoL’allarme nella zona del campo sportivo
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Paura nella notte a Olmedo per un’auto avvolta dalle fiamme nella zona del campo sportivo.
L’incendio è divampato intorno alle 4, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco.
Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento di Alghero, che ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area.
Non si registrano persone ferite.
Restano da chiarire le cause dell’incendio, attualmente in fase di accertamento.
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