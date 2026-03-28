Al porto di Alghero arriveranno 700mila euro dalla Regione, è questa appare una buona notizia, eppure il consigliere comunale di opposizione, Michele Pais, parla di un vero e proprio fallimento. Per Pais, infatti, «quello che viene raccontato come un traguardo è in realtà l’ennesima dimostrazione di incapacità amministrativa», scrive in una nota.

Nel mirino del consigliere c’è soprattutto la ricostruzione delle risorse. «Si tratta di una verità che i cittadini devono conoscere - afferma - perché quei 700mila euro derivano da un finanziamento complessivo di circa 4 milioni e mezzo, di cui ben 3 milioni sono andati perduti. Non è un dettaglio, è un fatto politico e amministrativo enorme».

Secondo Pais, dunque, la narrazione proposta dal Comune trasformerebbe un insuccesso in un risultato positivo. Il riferimento principale, sempre secondo Pais, è al finanziamento da 3 milioni di euro destinato alla progettazione per la rimessa in opera del molo di sopraflutto, infrastruttura strategica da anni interdetta. «Quei tre milioni erano il frutto di un grande lavoro portato avanti quando ero presidente del Consiglio regionale. Un sacrificio istituzionale importante, vanificato da una gestione incapace».





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