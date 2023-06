È stata fissata per venerdì 23 giugno prossimo l’inaugurazione dell’Hub Intermodale, nell’area adiacente alla Stazione Marittima “Nino Pala”. Il Centro di interconnessione tra i vari mezzi di trasporto, che confluiscono nell’area portuale di Porto Torres, verrà attivato per cominciare la fase di sperimentazione e valutazione dell’efficienza dei servizi nello snodo di scambio tra gli autobus, navi di linea, treni e navette.

Nella zona è stata disposta la nuova segnaletica che consente ai soli mezzi pubblici dell'Arst e dell'Atp di transitare in via Antonietta Bassu, la strada attigua alla stazione.

Nell’area anche gli stalli di sosta per gli autobus in prossimità della stazione marittima, con pensiline per la protezione dagli agenti atmosferici, la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica nell’area antistante la stessa stazione, la rimozione della recinzione tra la viabilità comunale e le aree portuali interessate, oltre ai parcheggi nelle aree contigue alla scalinata per creare una zona attrezzata per lo scambio modale con il trasporto individuale.



