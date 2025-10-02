«Non c’è nessuno smantellamento dell'ospedale Marino di Alghero».

Queste le rassicurazioni della Direzione strategica dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari dopo la denuncia del consigliere comunale della Lega, Michele Pais, sulla possibilità di spostare alcuni macchinari dal Marino all’ospedale di Sassari: «L'Aou di Sassari opera come un'unica azienda: non esistono strutture di serie A e di serie B, né a Sassari né ad Alghero. Le strumentazioni in dotazioni all'Azienda sono distribuite e utilizzate nelle varie strutture in base alle esigenze cliniche, sempre con l'obiettivo di garantire ai pazienti la massima funzionalità dei servizi».

Nel caso specifico la Asl intende chiarire che ad Alghero è stato portato un ventilatore polmonare di fascia alta, che va a sostituire un ventilatore di fascia intermedia già presente.

«Quest'ultimo, più compatto e di dimensioni ridotte, è stato destinato al Day surgery di Palazzo Clemente a Sassari, dove le caratteristiche degli spazi lo rendono particolarmente adatto. Non si tratta quindi di uno spostamento in sottrazione, ma di un ricollocamento funzionale che permette di valorizzare entrambe le apparecchiature nei contesti più idonei» per garantire qualità e continuità nell'assistenza ai pazienti.

L'Aou di Sassari «continuerà a investire e a lavorare in questa direzione, senza divisioni tra strutture, ma con la consapevolezza di essere un'unica realtà sanitaria al servizio del territorio».

© Riproduzione riservata