Le analisi medico scientifiche rivelano che il teschio, rinvenuto il 15 novembre 2025 nelle campagne in località Badianu tra Ploaghe e Codrongianos, appartiene a Gianni Pittui, l’anziano scomparso dalla Rsa il 14 settembre scorso. Il pensionato di 75 anni, originario di Florinas, si era allontanato dalla struttura L'Ancora di Ploaghe, all'interno del complesso ex Fondazione San Giovanni Battista.

Il teschio era riemerso dalla terra sabato 15 novembre 2025, mentre un agricoltore lavorava i propri campi. I resti, ritrovati erano stati consegnati ai carabinieri di Ploaghe. La prima ipotesi degli investigatori fu quella che si trattasse di uno degli scomparsi dalle Rsa di Ploaghe, l'anziano Gianni Pittui o Guido Manca, allontanatosi dalla struttura qualche tempo fa ma mai ritrovato.

Ora la svolta dopo quattro mesi dalla scomparsa, un allontanamento volontario seguito dalla ricerca disperata da parte dei familiari. Ricerche che si erano estese anche nei comuni limitrofi a Ploaghe.

