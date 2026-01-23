Pino abbattuto a Santa Maria di Pisa: «A rischio la sicurezza dei residenti»Presente dal 1972, era diventato troppo ingombrante
Addio al pino di piazza Perosi nel quartiere di Santa Maria di Pisa a Sassari. L’albero, presente dal 1972, è stato abbattuto oggi dagli operatori che stanno lavorando alla manutenzione del verde nel rione grazie a un finanziamento regionale. Per riuscire a tagliarlo ci sono volute oltre nove ore di lavoro, diversi operai e la scala aerea. L’urgenza di abbattere il pino era dovuta alle dimensioni raggiunte dalla pianta.
Questa aveva ormai superato i 15 metri e si estendeva oltre i tetti delle case togliendo la luce e, in particolare, creando diversi problemi alle cantine degli immobili raggiunte dalle radici. I pericoli poi per la sicurezza di residenti e passanti, che rischiavano la propria incolumità per la caduta dei grossi rami, erano stati denunciati a più riprese dal comitato di quartiere. Intanto la riqualificazione degli spazi e del verde continua e andrà avanti ancora per qualche mese.