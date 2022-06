Una lite per una mancata precedenza è sfociata in una vera e propria aggressione e ad avere la peggio è stato un 62enne, ora in coma.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio ad Alghero. Il presunto responsabile, un 40enne algherese incensurato, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato e interrogato in Commissariato fino a tarda sera. Infine denunciato per lesioni.

Il ferito è ricoverato in Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari.

Da quanto ricostruito dai poliziotti, i due uomini si sono incrociati in via XX Settembre e, dopo avere rischiato l'incidente per una mancata precedenza, si sono insultati reciprocamente.

Il 62enne in auto avrebbe inseguito il motociclista raggiungendolo verso la fine di via XX Settembre, dove i due sono passati dalle parole ai fatti e il 62enne, colpito da un pugno al volto, è caduto battendo la testa a terra, perdendo conoscenza.

Dopo i soccorsi, è stato trasportato dal 118 in codice rosso e ricoverato in gravi condizioni.

(Unioneonline/s.s.)

