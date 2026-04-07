Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres ospiterà, mercoledì 15 aprile alle 15, la prima delle attività formative previste nel progetto “Living in Porto Torres – Comunità Turritana”.

L’incontro è rivolto agli operatori economici del territorio che hanno aderito e intendono aderire alla piattaforma digitale web e social del Piano di Sviluppo Locale Porto Torres 2030 pensata per promuovere la città e offrire nuovi servizi a cittadini, ospiti e turisti.

Il portale, che sarà raggiungibile all’indirizzo www.comunitaturritana.it, consentirà di valorizzare in maniera integrata le caratteristiche identitarie di Porto Torres, le attività economiche, i servizi, i siti naturalistici e culturali e, più in generale, le opportunità offerte dal territorio. Gli operatori economici possono aderire alla piattaforma compilando il modulo online.

“Living in Porto Torres: Comunità Turritana” è stata presentata lo scorso 12 marzo al Museo del Porto nel corso di un incontro in cui è stato illustrato il funzionamento della piattaforma e degli spazi dedicati alle attività commerciali, con alcune esemplificazioni dei “negozi virtuali” che potranno essere attivati dagli operatori attivi a Porto Torres e sull’isola dell’Asinara.

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