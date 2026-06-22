Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato il Regolamento comunale per l’installazione di pergole di piante rampicanti, fioriere e aiuole all’esterno degli ingressi delle pertinenze delle abitazioni. Norme pensate per coinvolgere i cittadini nell’abbellimento di vie e piazze favorendo la cura degli spazi davanti alle abitazioni e allo stesso tempo per garantire il rispetto del decoro urbano, la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente.

Il regolamento si compone di 13 articoli che definiscono criteri chiari per l’installazione di pergole, aiuole e fioriere, indicando materiali, dimensioni, tipologie di vegetazione ammesse e modalità di manutenzione. Le strutture dovranno essere sicure, resistenti ed ecocompatibili; le piante dovranno essere non invasive, adatte al contesto urbano e mantenute in condizioni ordinate.Particolare attenzione è riservata alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare: le installazioni non dovranno invadere lo spazio pubblico, ostacolare il libero passaggio, limitare la visibilità o impedire l’accesso ai mezzi di emergenza.

L’Ufficio Tecnico comunale e la Polizia locale saranno chiamati a valutare la fattibilità degli interventi e il rispetto delle condizioni previste. Per procedere all’installazione sarà necessario presentare apposita richiesta, in carta semplice, indicando la tipologia, il colore e la localizzazione dell’intervento, con allegata un’immagine esemplificativa. Le domande potranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo oppure trasmesse tramite pec secondo le modalità indicate dal Comune.

L’Ufficio Tecnico comunale e la Polizia locale valuteranno la fattibilità degli interventi e il rispetto delle condizioni previste. Il regolamento prevede inoltre specifiche responsabilità a carico dei proprietari o concessionari per la manutenzione delle strutture e della vegetazione, nonché sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. Sono fatte salve le installazioni già presenti sul territorio comunale prima dell’approvazione del regolamento.

«Con questo regolamento, oltre a migliorare il decoro urbano, intendiamo promuovere un’antica tradizione di Sennori, quella appunto delle pergole con piante di vite o altri rampicanti che in passato adornavano gli ingressi di molte abitazioni, spazi privati e pubblici», spiega l’assessore all’Agricoltura, Michele Soggia

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