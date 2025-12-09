C’è la firma della convenzione sul finanziamento regionale a favore del Comune di Perfugas per la “Riqualificazione e valorizzazione del Complesso culturale di Predio Canopoli, accessibilità, sicurezza e centro museale”. Con un importo di 755 mila euro, il Comune potrà valorizzare uno dei tesori archeologici più visitati del territorio: il pozzo sacro. E’ una delle architetture più raffinate dell’età nuragica legate al culto dell’acqua con misure geometriche incredibilmente precise.

Si trova in pieno centro abitato e anche per questo motivo necessitava di una riqualificazione e tutela importante. In armonia con le linee guida del Psr, e in virtù della legge n 1/2023, recante disposizioni in materia di beni culturali, che prevede il sostegno per interventi per la valorizzazione, l’accessibilità e la fruizione dei siti monumentali inseriti nel progetto pilota-studio di fattibilità, predisposto nel novero delle attività per il riconoscimento dei "Monumenti della civiltà nuragica" all'interno della World heritage list, il Predio Canopoli sarà oggetto di un importante opera di restyling, con il supporto tecnico fornito dall’Associazione di promozione sociale “La Sardegna verso l’Unesco”, che coinvolgerà tutto il contesto urbano circostante.

Il progetto, in linea con le scelte definite dal Dadu per i siti candidati Unesco, si basa su alcuni presupposti chiave: miglioramento dell'accessibilità mediante il ripensamento di infrastrutture dedicate all'arrivo e alla sosta dei mezzi di trasporto, pubblici e privati, e al progressivo avvicinamento dei visitatori mediante soluzioni di mobilità dolce; previsione di una nuova rete di percorsi pedonali all'interno del centro urbano per riconnettere il suo sistema di beni storico-culturali, ambientali e paesaggistici con il sito archeologico; facilitazione dell'accessibilità per utenti fragili; predisposizione di una dotazione di spazi di servizio, di sosta e ricreativi mediante azioni di recupero degli spazi disponibili all'interno dell'immobile della biblioteca. Per meglio definire poi il perimetro del sito archeologico, si provvederà all’eliminazione di disturbi di carattere architettonico e strutturale attraverso azioni di consolidamento e demolizione. Soddisfatto il sindaco di Perfugas Giovanni Filiziu: «Questo ulteriore finanziamento di 755mila euro che si aggiunge ai finanziamenti di 640mila e 550mila della programmazione territoriale, per la valorizzazione del Pozzo Sacro e il collegamento tra la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e la Chiesa di Santa Maria della Concezione, con i lavori sull’area del Pozzo Sacro che inizieranno a breve contestualmente ai lavori di Completamento e riqualificazione del Centro Storico, daranno un importante contributo per lo sviluppo turistico per il nostro paese e per tutto il territorio dell’Anglona».

