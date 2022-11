La Responsabile dei Servizi alla Persona informa che l'Ufficio di Piano del Plus Distretto Sanitario di Ozieri ha dato il via libera all'avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla linea di investimento ''percorsi di autonomia per persone con disabilità'' del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto ministeriale prevede di individuare dodici persone con disabilità motivate a realizzare un progetto di autonomia abitativa, di formazione e inserimento lavorativo.

"Il progetto individualizzato è il punto di partenza per la definizione degli interventi per l'autonomia delle persone con disabilità - si legge in una nota -. Lo stesso è definito previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare, che prevede il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.) sulla base dei bisogni della persona con disabilità. Il progetto individua gli obiettivi che si intendono raggiungere, in un percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa".

Inoltre è prevista la realizzazione di due gruppi appartamento, nel Comune di Ozieri, nei quali potranno vivere massimo 12 persone (6 persone per appartamento). Ogni abitazione sarà personalizzata, dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante.

"Il progetto prevede lo sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza - prosegue il comunicato -. Attraverso i dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro a distanza, si intende promuovere le azioni progettuali volte a sostenere l'accesso delle persone con disabilità nel mercato del lavoro. Si ritiene necessario, perciò, investire anche sulla formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working. La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un'apposita équipe multi-professionale che valuterà, a suo insindacabile giudizio, l'idoneità delle candidature e la priorità di accesso al progetto anche in relazione alla formazione e composizione del gruppo che coabiterà negli alloggi messi a disposizione".

Le domande scadranno alle 12 del 2 dicembre.

© Riproduzione riservata