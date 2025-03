L’auto si ribalta e il conducente finisce incastrato. È successo intorno alle 16 a Sassari, all’altezza del polo medico di San Camillo, alla periferia della città.

Sconosciute ancora le cause del ribaltamento che ha portato all’intervento del 118 e dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere. Secondo le prime informazioni la persona non correrebbe pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia locale.

