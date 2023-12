Ammonta a un milione e 650mila euro la somma messa in campo dall'Egas per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’impianto di potabilizzazione di Pattada che serve i territori del Logudoro e dell’Alta Gallura.

L'intento è quello di adeguare l’impianto e migliorare qualitativamente il servizio reso. «Il potabilizzatore - fanno sapere dall'Egas - è in esercizio dal 1995 ed è sostanzialmente in buone condizioni ma necessita di interventi di adeguamento tecnologico per un funzionamento ottimale. La sostituzione del collettore che collega i chiariflocculatori ai filtri a sabbia è diventato l'intervento più urgente in quanto la situazione attuale, con la parziale occlusione delle tubazioni esistenti in esercizio, non consente l'utilizzo alla massima portata di 341 litri al secondo, a fronte degli attuali 225/250 litri al secondo».

Con le risorse disponibili sarà inoltre possibile procedere alla manutenzione straordinaria dei chiariflocculatori.

Per il Presidente di Egas Fabio Albieri si tratta di «un impianto di estrema importanza per i centri del Logudoro e dell’Alta Gallura che potrà offrire un servizio che risponda alle necessità di un territorio molto vasto e importante del nord Sardegna».

