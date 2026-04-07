La Pasquetta Turritana si conferma formula vincente non solo per il numero di presenze che hanno assistito al concerto dei The Kolors, sul palco davanti alla Torre Aragonese, ma anche per le ricadute in termini economici per i locali, tra i ristoranti e i bar, che hanno fatto registrare il tutto esaurito. «Porto Torres si conferma città della Pasquetta in musica: la V edizione dell'evento “Note sotto la Torre” dedicato all'isola dell'Asinara - ha sottolineato l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco a nome di tutta l'amministrazione comunale - è andata in archivio con un successo straordinario. Abbiamo vissuto un concerto di altissimo livello, anche sotto il profilo tecnico, accompagnato da un entusiasmo del pubblico davvero palpabile. È stata una giornata memorabile per la nostra comunità iniziata già dal mattino con un suggestivo messaggio di pace e speranza, volato nel cielo del Golfo dell’Asinara insieme agli aquiloni di Roland D’Alessandro, grazie al prezioso supporto della Pro Loco di Porto Torres. Fondamentale anche l’apertura straordinaria dell’area archeologica di Turris Libisonis, realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Sardegna e con l’Ufficio turistico comunale, così come l’animazione del centro storico nel primo pomeriggio, curata da Botteghe Turritane e dal Vespa Club Porto Torres. Un sentito ringraziamento va alla cooperativa Mega, alla R&G Music, alla VideoSound di Markus Doring a Luciano Faedda e alla Multiservizi per l’impeccabile lavoro svolto che ha contribuito a rendere questo appuntamento un evento musicale di grandissima qualità tecnica, come ha sottolineato dal palco lo stesso Stash».

La giornata di Pasquetta ha prodotto effetti positivi nei locali affollati, con presenze dai comuni limitrofi e da tutta l’isola che ha consacrato Porto Torres come la città della Pasquetta in musica. La V edizione del grande evento "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” promossa dall'Amministrazione comunale è andata in archivio con enorme successo, segnata da una partecipazione ampia e coinvolgente per tutta la giornata tra spettacoli, bancarelle e iniziative diffuse. «A livello musicale questa è la più bella Pasquetta che abbiamo mai fatto». Sono le parole di Stash, frontman dei The Kolors, la band che ha infiammato il palco di Piazza Colombo richiamando migliaia di persone sotto la Torre Aragonese. Il pubblico ha cantato e ballato sulle note dei loro successi, da Karma a Italodisco, passando per Un ragazzo una ragazza e Tu con chi fai l’amore, in un concerto di altissima qualità anche sotto il profilo tecnico, accompagnato da un entusiasmo palpabile.

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