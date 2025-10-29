Ritorna a Putifigari la gara gastronomica “Cuguméddu Time" dedicata ai piatti a base di funghi. L’evento è in programma domenica 2 novembre dalle ore 17 nella palestra comunale.

In un territorio che ben si presta alla popolazione di numerose specie di funghi e che ospiterà la mostra micologica del Capo di sopra il 9 novembre, si punta alla valorizzazione delle eccellenze e al tempo stesso impreziosire di gusto e sapienza l'enogastronomia isolana.

L’iniziativa organizzata dalla Proloco e dal Comune di Putifigari invita tutti coloro che hanno la passione per la cucina a partecipare, compresi i cuochi dilettanti e gli appassionati.

Si può gareggiare singolarmente o in coppia, scegliendo una o entrambe le categorie, dei primi piatti con riso, pasta, polenta, zuppe o minestre, o dei secondi di carne, pesce, uova o verdure. Gli incontri sono guidati dallo chef Fausto Tavera (28 e 29 ottobre).

L’iniziativa prevede premi in danaro più il premio della Critica.Terminata la gara si apre al pubblico il momento della degustazione.

