In seguito alla conferma, da parte di Abbanoa, del piano di restrizioni nell’erogazione dell’acqua già disposto nei giorni scorsi a causa dei persistenti livelli bassi nei bacini del Bidighinzu, Cuga e Temo, oggi e domani a Sennori sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle ore notturne, ossia dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Dal 1° novembre l’acqua sarà erogata a giorni alterni.

A Sennori l’acqua arriverà alle utenze nei giorni dispari. Quindi le chiusure di 24H inizieranno domenica 2 novembre dalle ore 8 fino alle 8 del mattino successivo, e proseguiranno con questi orari per tutti i giorni dispari del mese, fino a nuove disposizioni. Gli orari di chiusura possono variare di circa due ore in base ai tempi necessari alle manovre nei serbatoi e ai tempi di recupero delle condotte.

Per far fronte agli inevitabili disagi cui i cittadini di Sennori dovranno andare incontro, l’amministrazione comunale ha predisposto a sua volta delle misure per rispondere alle necessità della popolazione. Il Comune, con la collaborazione della Compagnia Barracellare e dei ragazzi del Servizio Civile, ha attivato il numero telefonico dedicato 079 3049248 a cui gli operatori risponderanno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13. Il servizio si occuperà di raccogliere i nominativi e i numeri di telefono delle persone in difficoltà per il conferimento di acqua potabile e per altri usi presso il proprio domicilio.

Sarà inoltre attivato un punto di prelievo di acqua per uso non domestico nei pressi del Municipio. Restano disponibili anche gli altri punti di prelievo situati in località Conce, San Giovanni e presso il Cimitero comunale, dove però l’acqua distribuita è sorgiva e quindi non è idonea al consumo per fini alimentari e domestici.

In collaborazione con Abbanoa, saranno operativi due punti di raccolta per l’acqua potabile tramite autobotti scarrabili: uno nei pressi del Cimitero, e uno nella zona di San Biagio. Ulteriore supporto sarà garantito con la distribuzione di singole forniture d’acqua in contenitori facilmente trasportabili: un servizio che mira a venire incontro per esempio agli anziani che non possono fare rifornimento dalle autobotti presenti in strada.

