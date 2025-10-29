Torna a Porto Torres il divertente appuntamento con “Li mosthi mosthi”, tradizionale iniziativa rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie, organizzata dall'associazione culturale Intragnas in collaborazione con la parrocchia dei Santi Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario, la Pro Loco di Porto Torres e con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

I partecipanti potranno travestirsi con abiti di fantasia o con vecchi stracci, senza dimenticare il sacchetto per i dolcetti e le caramelle.

Dopo il ritrovo presso le Cumbessias, nell’Atrio Comita della Basilica di San Gavino, i partecipanti andranno per le vie a richiedere dolcetti e frutta secca, proprio come si faceva in passato. Sarà un momento di aggregazione e divertimento ma anche l’occasione per recuperare e trasmettere ai più giovani antiche tradizioni popolari turritane legate alle festività di Ognissanti e alla commemorazione dei defunti. Quest’anno, inoltre, sarà possibile partecipare alla super lotteria, con diversi premi in palio.

