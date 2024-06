Cento bambini imparano a parlare e cantare in sassarese. Un’impresa resa possibile dai fondi Insulas della Regione che tutelano e valorizzano le lingue minoritarie e che, da gennaio, hanno dato il via a un corso dedicato alla lingua turritana nell’Istituto Comprensivo San Donato Scuola Primaria Montessori.

Un lavoro in questi giorni approdato agli esiti scenici davanti al pubblico in via Bottego. «I piccoli, dai sei ai dieci anni - racconta il maestro di musica Gian Paolo Roggio - hanno appreso la lingua e hanno imparato a cantare un nuovo brano come ‘Semmu di Santu Dunadu"». Un pezzo quasi rap dove i bimbi esprimono se stessi con il filtro del sassarese facendo così riferimento al cuore pulsante del centro storico e, di seguito, si esibiscono con il canone musicale tipico della città come “Li candareri” e “Carraioru di Ruseddu”.

«Si è trattato anche - spiega l’insegnante Sara Muroni - di imparare le tradizioni e avvicinarsi alle proprie radici. Anche se diversi bambini non sono né sassaresi e neppure sardi». A proporre il progetto anche l’associazione “Ischora di Sassaresu”. «Siamo orgogliosi che la proposta sia andata in porto grazie alla scuola e alla dirigente Patrizia Mercuri».

