Martedì 5 dicembre a Casa Gioiosa ad Alghero il nuovo appuntamento con il progetto “Verso il cambiamento: Educational Day 2023", la consueta iniziativa del Centro di Educazione Ambientale (Ceas) del Parco di Porto Conte dedicata alla presentazione delle nuove proposte didattiche.

Sarà una preziosa occasione, per i dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per scoprire e vivere il Ceas, la sua metodologia, le sue aule didattiche, le attività, gli allestimenti immersivi ed emozionali, per sperimentare nuovi prodotti didattici e tecnologici a supporto dell'educazione ambientale. Le novità e i temi di quest'anno: incendi e cambiamenti climatici, il mondo dei pipistrelli attraverso un libro pop-up, la tutela di delicate specie dell’Amp Capo Caccia Isola Piana, compreso il corallo, fossili e paleontologia.

L'Educational Day si svolgerà nell'ambito del progetto “Verso il Cambiamento” del Ceas Porto Conte, avviato il 22 agosto scorso e finanziato dal Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente. Un'iniziativa di grande rilevanza educativa e ambientale finalizzata a sensibilizzare attivamente le popolazioni locali, le scuole, le associazioni e gli enti locali sulla prevenzione e protezione dagli incendi boschivi e le correlazioni con cambiamenti climatici e incendi: è inserita nel Progetto di rete Infeas dal titolo “Cambiamento Climatico e Rischio Incendi” coordinato dall’Agenzia Forestas.

La giornata di martedì vedrà i saluti istituzionali del sindaco Conoci, del presidente Raimondo Tilloca e dell’assessore Andrea Montis a cui seguirà l'introduzione ai temi principali da parte del direttore Mariano Mariani. Subito dopo “Vivi il Parco - Scuole” con le proposte educative, i prodotti didattici multimediali, i giochi didattici interattivi, a cura del Ceas Porto Conte. Farà seguito la tappa a Porticciolo dove si svolgeranno attività di osservazione e raccolta dati. Dopo la pausa pranzo a cura di un’Azienda certificata dal Parco, si affronterà il tema "Giovani, fattore di rischio incendi presente sul territorio, coscienza di tale rischio, misure di mitigazione e prevenzione" con il contributo di Massimo D’Angelo, responsabile Complesso Forestale Parchi - Servizio Territoriale di Sassari dell'agenzia Forestas dal titolo “Cittadini attivi nella prevenzione incendi”. Al termine la presentazione del libro Pop-App “I chirotteri” a cura di Nicolò Ceccarelli del Dadu (Università di Sassari), curatore dei contenuti multimediali. La giornata si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione.





© Riproduzione riservata