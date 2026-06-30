Arresti domiciliari a Sassari per un uomo accusato di violenza sessuale aggravata. Ieri l’applicazione, da parte dei carabinieri, della misura disposta dal gip per l’indagato che, secondo le accuse, in due occasioni, avrebbe avvicinato e palpeggiato in via Genova un paio di donne.

Le vittime degli episodi avevano denunciato ed era iniziata l’indagine dei militari dell’Arma che, attraverso le testimonianze e i riconoscimenti fotografici, ha ricostruito quanto successo il 5 giugno 2026, identificando con certezza l’uomo. Questi, a distanza di poche ore e nella stessa zona, aveva incrociato le due donne e in entrambe le circostanze aveva palpeggiato le parti intime delle vittime senza alcun consenso, per poi fuggire.

La ricostruzione dei carabinieri ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, conclusioni valutate dalla Procura della Repubblica di Sassari che, valutata la gravità dei fatti, ha richiesto e ottenuto dal giudice gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

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