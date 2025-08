Accordo raggiunto, oggi a Sassari, per i lavoratori della San Martino, azienda di cui il tribunale aveva disposto la liquidazione giudiziale.

Un’intesa raggiunta dall’assessora regionale al Lavoro Desire’ Manca, dal’Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di Sassari Gavino Arru, e dal Curatore della San Martino Srl Giovanni Franco Sotgiu. Con loro anche il Segretario UILA-UIL Michele Serra, la rappresentante di Confindustria Centro Nord-Sardegna Fiammetta Sanna, e gli avvocati Marcello Bazzoni per la Città Metropolitana, Giovanni Campus per i dipendenti San Martino, Antonio De Giudici per la curatela.

«Con l’intesa- afferma Arru- consentiamo di estendere la garanzia ai lavoratori di essere assunti per i prossimi 24 mesi dall’azienda che subentrerà nella gestione dell’Acqua San Martino».

Tutto questo, prosegue l’amministratore straordinario, «permetterà alla Città Metropolitana di predisporre il bando di gara, che dovremmo fare entro quest’anno, in serenità, senza il pericolo che i lavoratori restino senza retribuzione».

«Siamo molto felici- riferisce l’assessora- la Regione è stata vicina ai dipendenti della San Martino e abbiamo intrapreso questo percorso grazie a una delibera di giunta da me proposta».

I lavoratori parteciperanno al progetto regionale sulla manutenzione del sito in attesa che vada a compimento il bando della Città Metropolitana.

