Apre al pubblico lo Sportello di Conciliazione del Rumore di Alghero, attivo nei mesi di agosto e settembre ogni lunedì dalle 10 alle 12 presso l’ex ufficio informazioni turistiche (accanto all’Ufficio Protocollo) all'ex Casa del Caffè in via Cagliari. Il servizio, promosso dai volontari del Comitato 45 decibel e dello Sportello di Conciliazione, in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive e la Polizia Locale, è rivolto a cittadini e imprese. Offre informazioni, indicazioni e supporto sulle attività legate alla somministrazione e agli intrattenimenti musicali, aiutando anche nella segnalazione di eventuali disturbi della quiete pubblica. L’iniziativa, completamente gratuita, nasce per favorire il dialogo e la risoluzione pacifica delle controversie legate all’inquinamento acustico. L’obiettivo è conciliare le esigenze della movida con il rispetto dei diritti di residenti e operatori economici, promuovendo una cultura d’impresa rispettosa delle regole e della qualità della vita in città. Stamattina la conferenza stampa di presentazione con Carmelo Spada del Comitato 45 decibel, l''assessora al Turismo Ornella Piras e il comandante della polizia locale, Salvatore Masala.

