Il Comune di Stintino offre spazi pubblici gratuiti agli artisti di strada con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare le espressioni artistiche e le forme di arte e creatività, momenti di aggregazione sociale e di arricchimento culturale della collettività.

L’amministrazione comunale, attraverso gli uffici preposti di Cultura e Turismo, ha approvato il nuovo disciplinare per l’arte di strada, allo scopo di sostenere musicisti, performer e artisti, contribuendo al 50 per cento alle spese sulla Siae, relativo al diritto di autore dovuto per le utilizzazioni musicali.

Una iniziativa voluta dalla sindaca Rita Vallebella per rendere Stintino più accogliente e creativo, a cui ogni artista di strada può aderire attareverso la compilazione di un modulo apposito. L’occupazione di suolo pubblico per l’esibizione degli artisti anche con eventuale strumento, sarà garantito a titolo gratuito, purché limitata agli spazi strettamente necessari all’esibizione, in una superficie che non supera i 20 metri quadri. Lo spazio non potrà essere occupato per allestire strutture fisse, ma sono consentite modeste attrezzature mobili.

La fascia oraria in cui è possibile esibirsi è compresa dal lunedì alla domenica e nei mesi dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 10 alle 22, oltre che dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 10 all’una del giorno successivo.

© Riproduzione riservata