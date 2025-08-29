Vasto incendio nell'agro di Padria, comune del Meilogu, dove le fiamme hanno minacciato la vegetazione e le campagne in località S'Aldiga. Sul posto, oltre alle squadre antincendio che hanno operato da terra, coordinate dal Corpo forestale, anche l'intervento di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa, che ha contributo alle operazioni di spegnimento, rendendo più veloce ed afficace l'intervento di contenimento del fuoco.

La gestione delle attività antincendio, sui diversi fronti, è stata coordinata dal direttore delle operazioni, appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bonorva, che ha diretto le diverse forze in campo, dagli uomini di Forestas ai barracelli, riuscendo a garantire l'integrazione tra le varie squadre impegnate.

L'azione combinata tra personale a terra e unità aerea ha permesso di monitorare l'evoluzione dell'incendio, mirando l'intervento sui punti critici e contenendo la propagazione delle rogo in una delle zone particolrmente sensibili per l'ambiente circostante.

