Anche Padria, comune nella regione del Meilogu, si unisce a tutti quei paesi della Sardegna che vantano di avere dei centenari, memoria storica dei luoghi e punti di riferimento per molti. Le cento candeline, questa volta, le ha spente zia Maria Elena Poddighe, conosciuta a molti come tia Marialene.

L'affetto e la felicità dei nipoti e della sorella Mariangela hanno reso emozionanti e ricchi di ricordi i vari momenti della festa, tenutasi ieri, durante la quale si è reso omaggio alla nuova centenaria. Non solo i familiari le hanno mostrato affetto e calore, ma alla sua festa era presente anche il sindaco di Padria, Sandro Mura, che ha voluto renderle omaggio.

«Le abbiamo consegnato una targa ricordo a nome della comunità, perché con la sua forza e caparbietà rappresenta un grande esempio per tutti noi», ha detto il primo cittadino. «Gli anziani hanno sempre tante cose da raccontarci e tanti valori ed insegnamenti da trasmetterci». Zia Marialene ha ringraziato, mostrando ancora una volta la sua gentilezza, con classe e lucidità, insieme ai suoi cari.

