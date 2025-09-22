Padria celebra i cento anni di Maria Elena PoddigheIl sindaco Sandro Mura ha partecipato alla festa regalando una targa alla centenaria
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche Padria, comune nella regione del Meilogu, si unisce a tutti quei paesi della Sardegna che vantano di avere dei centenari, memoria storica dei luoghi e punti di riferimento per molti. Le cento candeline, questa volta, le ha spente zia Maria Elena Poddighe, conosciuta a molti come tia Marialene.
L'affetto e la felicità dei nipoti e della sorella Mariangela hanno reso emozionanti e ricchi di ricordi i vari momenti della festa, tenutasi ieri, durante la quale si è reso omaggio alla nuova centenaria. Non solo i familiari le hanno mostrato affetto e calore, ma alla sua festa era presente anche il sindaco di Padria, Sandro Mura, che ha voluto renderle omaggio.
«Le abbiamo consegnato una targa ricordo a nome della comunità, perché con la sua forza e caparbietà rappresenta un grande esempio per tutti noi», ha detto il primo cittadino. «Gli anziani hanno sempre tante cose da raccontarci e tanti valori ed insegnamenti da trasmetterci». Zia Marialene ha ringraziato, mostrando ancora una volta la sua gentilezza, con classe e lucidità, insieme ai suoi cari.