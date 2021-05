Un viaggiaotre è stato fermato dalla Polfera alla stazione ferroviaria di Chilivani, per un normale controllo. Ed è stato trovato in possesso di 11 confezioni di utensili da cucina, tra cui 55 coltelli con lame di circa 20 centimetri e 11 forbici.

Agli agenti ha spiegato che erano destinati alla vendita, ma è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Non solo: non avendo un valido motivo per spostarsi, in ossequio alle regole anti-Covid, è stato anche sanzionato per mancato rispetto delle disposizioni relative al contenimento dell’epidemia.

In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente in materia di prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov2, gli è stata contestata la violazione per mancanza di motivi che giustificassero la sua presenza in stazione.

Negli ultimi giorni, nell’ambito dell’operazione “Stazioni sicure” messa in atto dagli agenti di polizia ferroviaria, sono state complessivamente controllate 200 persone in 20 stazioni ferroviarie dell’Isola e ispezionati 183 bagagli.

