La giunta comunale di Ozieri, tramite l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Manca, ha presentato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo al rifacimento della pista di atletica, presso il Compendio Sportivo del "R.Meledina" di San Nicola. L'opera voluta dall’Amministrazione e dai due assessorati della Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo e Sport, a guiddi Alfonso Pino e quelli all’Urbanistica e Lavori pubblici, ha visto in questa prima fase importanti interventi, volti a velocizzare i passaggi istruttori e burocratici di rito. Dopo aver ricevuto la redazione del progetto redatto da Oscar Luciano, si è provveduto a trasmettere alla verifica di competenza alla Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL Roma), ed è, invece dei giorni scorsi la seconda istruttoria in capo al CONI Sardegna per le verifiche di loro competenza. Iter per i quali si sono raggiunti esiti dai pareri favorevoli. Si procede adesso, alla definizione del Progetto Esecutivo, il quale verrà sottoposto immediatamente all'approvazione della Giunta Comunale e poi alle procedure della gara d'appalto. L'importo pari a 900.000 euro per l'intera opera, prevede il rifacimento del manto, con rimozione del tappetino di usura attuale e la posa del nuovo sistema di pavimentazione sportiva professionale per piste di atletica sia per l'attività agonistica che per l'allenamento. Il sistema è della tipologia "sandwich" impermeabile, composto da uno strato di base, realizzato in opera e costituito da granuli di gomma "sbr" di granulometria controllata e legante poliuretanico, e da un rivestimento in resina poliuretanica con finitura in spolvero di granuli di "EPDM". Il manto è progettato per ottenere un adeguato assorbimento degli urti con conseguente ottimizzazione del ritorno dell'energia elastica garantendo il generale miglioramento delle prestazioni sportive ed una risposta dinamica uniforme. Il manufatto garantisce performance eccellenti con qualsiasi situazione climatica. Altre opere collaterali, che comprendono l'intervento interessano le griglie di raccolta delle acque meteoriche e l'allestimento dei vari spazi per le varie discipline sportive. È previsto inoltre l'acquisto delle attrezzature essenziali per l'omologazione della struttura.

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