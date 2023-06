A Ozieri troppe aree verdi incolte e in degrado, a differenza di quelle che diversi anni fa sono state date in concessione dal Comune a diversi cittadini che le curano. Lo sostiene il consigliere comunale di minoranza Davide Giordano. «Un esempio da seguire sono alcune aree del quartiere di San Nicola, date in concessione dal Comune diversi anni fa e perfettamente tenute in ordine», precisa il consigliere.

Un'area assegnata dal Comune ai cittadini e tenuta in ordine (foto Tellini)

Che aggiunge in una nota: «Il Consiglio Comunale di Ozieri (Amministrazione Murgia) ha approvato all’unanimità, con il sostegno del Gruppo “Prospettive” del quale l'attuale sindaco Peralta era capogruppo, il regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione di spazi verdi urbani ed extraurbani. Una grande possibilità per valorizzare gli spazi verdi o aree pubbliche incolte, favorire attività di utilità sociale, offrire opportunità di coltivare piante, fiori o produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile. Inoltre - continua Giordano - il 27 febbraio 2022, il sottoscritto ha presentato su questo tema un’interpellanza al Sindaco di Ozieri e alla Giunta. Nello specifico sulle azioni che quest'ultima intende attuare per dare corso al regolamento. Dopo 105 giorni di distanza dalla presentazione dell’interpellanza in Consiglio Comunale, da parte del Sindaco e della Giunta Comunale solamente silenzio, nonostante abbia sollecitato varie volte una risposta. Il sottoscritto - conclude - procederà ad inviare al Prefetto di Sassari formale segnalazione al fine di valutare violazioni normative e regolamentari».



