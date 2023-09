Ozieri è pronta per la 130esima sagra della Beata Vergine del Rimedio, organizzata dall'omonima società associazione con il comune, la Pro loco e la Camera di Commercio di Sassari che l'ha inserita nel programma "Salude &Trigu".

Si partirà il 15 settembre alle 19.30, nei giardini "Su Cantaru", con la manifestazione canora dello "Zecchino d'oro-Canta Rimedio". Alle 20, in piazza Carlo Alberto, meglio nota come "Cantareddu", si rinnova l'appuntamento con il concorso "Usignolo della Sardegna", giunto alla 56esima edizione. La serata sarà presentata da Emanuele Sassu. I giovani cantadores a chiterra in gara saranno accompagnati da Nino Manca. Nel corso dell'evento sarà consegnato il premio alla carriera "Usignolo della Sardegna 2023" ad Antonio Porcu. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella sala Don Salis. Alle 21.30, nei giardini "Su Cantaru", ci sarà la festa della birra con "Threeout Live Music" seguito da Dj Set.

Sabato 16 settembre dalle 21, in piazza Garibaldi", spazio all'Ozieri Summer Festival, uno spettacolo musicale al quale parteciperanno Fred de Palma, Orietta Berti e Thom C.

Domenica 17 settembre, alle 9.30, è in programma il raduno di tutte le società religiose e della banda musicale "Città di Ozieri" nell'abitazione dell'obriere uscente Marisa Sanna. Alle 21, in piazza Carlo Alberto, è prevista l'esibizione del gruppo etno-folk Dilliriana. Al termine Dj Set.

