Dopo un'assenza di tanti anni, ritorna ad Ozieri la storica sfilata dei bambini delle scuole cittadine, per una mattinata, quella di domani 16 febbraio, giovedì grasso, all’insegna di festeggiamenti e colori.

L'iniziativa vedrà coinvolti circa 700 bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, che saranno accompagnati da maestre/i e dagli Operatori dei Servizi Comunali.

L’evento promosso dall’assessorato alla Pubblica istruzione, Cultura, Spettacolo, Sport Alessandro Tedde e dalla Delegata alla Pubblica Istruzione Loreta Meledina, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Ozieri e le scuole del Sistema Integrato 0-6, l’associazione turistica Pro loco, l’Istituzione San Michele, l’associazione Moica, il Centro Commerciale Naturale e volontari, con la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, avrà inizio alle 10.30 del mattino dai giardini del Cantaro per concludersi in piazza Garibaldi.

Al termine della manifestazione, prevista per le 12, saranno previste musica e frittelle.

© Riproduzione riservata