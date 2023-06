Ozieri si prepara per Estiamo in piazza, il cartellone estivo promosso dall'Assessorato comunale alla Cultura con l'Istituzione San Michele.

L'edizione 2023 porterà musica, teatro, cinema e divertimento con un calendario ricco di eventi, dedicati sia ai grandi che ai bambini, realizzati anche grazie alla collaborazione con le numerose realtà e associazioni del territorio.

Previsto il grande ritorno del cinema all'aperto, nella piazza XXV Aprile di San Nicola, con la rassegna CinEstate: con quattro proiezioni per spettatori di ogni età. Non mancherà la musica con concerti in diverse location come la rassegna Non solo Classica: sei serate musicali ideate e organizzate in collaborazione con la Scuola Sovracomunale del Monte Acuto e la quarta edizione di Notte di Musica e di stelle. Gli appuntamenti musicali toccheranno più generi per soddisfare e ampliare l'interesse degli affezionati spettatori, dalla musica tradizionale a quella contemporanea. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con un ricco programma di attività come i laboratori per bambini presso la grotta San Michele e il museo Archeologico o le proiezioni cinematografiche.

Grande attenzione anche alla natura, con l'iniziativa Musica delle Piante, che grazie all'utilizzo di un'apposita strumentazione, permette di captare i livelli di energia prodotta dagli alberi traducendola in note musicali e con il laboratorio di arrampicata sicura sugli alberi, per bambini, ragazzi e adulti con gli operatori di Uisp.

Il programma degli appuntamenti con libri e scrittori sarà aperto quest'anno con la presentazione del libro di Vindice Lecis L'Ombra del Sant'Uffizio''. Spazio anche alla tradizione con appuntamenti a tema con protagonisti la musica, il canto e il ballo tradizionale sardo e allo sport con il 2° Torneo di calcio a 5 "Beata Vergine del Rimedio". L'Estiamo 2023 si concluderà a settembre con due eventi realizzati in collaborazione con l'Associazione Culturale Premio Ozieri di Letteratura Sarda

«Nonostante il budget limitato - sottolinea l'assessore alla Cultura Alessandro Tedde - siamo riusciti a realizzare un cartellone variegato, adatto a tutte le età, che coniuga musica, giochi all'aria aperta, cultura e sport. Per questo ringrazio vivamente tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del calendario di Estiamo in Piazza».

© Riproduzione riservata