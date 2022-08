A Ozieri alcuni ignoti, molto probabilmente dei ragazzi, hanno scaraventato una fioriera sopra il tetto di uno scuolabus nuovo di zecca, danneggiandolo.

Succede nel parcheggio multipiano di piazza San Sebastiano, in genere frequentato da compagnie di giovani, anche minorenni.

Lo scuolabus è di proprietà della Logudoro Servizi, società in house dell'Unione dei Comuni.

"È inutile fare finta di niente - afferma il sindaco di Ozieri Marco Peralta -. A Ozieri ci sono diverse sacche di malessere tra i giovani. Forse la pandemia ha acuito le cose, ma bisogna prendere provvedimenti, a iniziare dall'educazione nelle famiglie. Quanto al caso specifico del danneggiamento allo scuolabus - continua - come Amministrazione ci riserviamo di fare denuncia formale. Ma so con certezza che si sta facendo in modo di risalire ai responsabili. Che nel caso saranno duramente puniti. La questione giovanile - conclude - sarà comunque al centro dell'azione di governo di una Giunta appena insediata".

