Ozieri, piano di riqualificazione per il Centro fieristicoAlle battute finali i lavori di manutenzione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Ozieri, tramite l’assessore all’urbanistica Luca Manca, ha avviato un piano di riqualificazione del quartiere San Nicola.
Tra le varie opere in corso di realizzazione vi è il Centro fieristico, dove sono in via di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria della Fiera.
Attualmente opere a cura dell'Impresa Edile Aini Iosè, che interessano:il rifacimento dei lavori di protezione e impermeabilizzazione sul capannone "bianco", viste le copiose infiltrazioni di acque meteoriche; il sistema antincendio con ripristino parziale e messa in sicurezza e funzione dell'impianto; cancello carrabile d'ingresso su viale Pietri; ripristino intonaci e tinteggiatura interne ed esterne su alcuni immobili.
Si prevede di ultimare le varie opere per poter rendere funzionali e fruibili gli spazi per gli eventi fieristici primaverili in programma. Inoltre proseguono i lavori per la realizzazione ex novo di marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche in alcune vie di S.Nicola. Opere essenziali e indispensabili eseguite dalla ditta Salvatore Tanda.
La progettazione e la direzione lavori di queste opere è a carico dell'ufficio Tecnico Manutenzioni.