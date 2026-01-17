Il Comune di Ozieri, tramite l’assessore all’urbanistica Luca Manca, ha avviato un piano di riqualificazione del quartiere San Nicola.

Tra le varie opere in corso di realizzazione vi è il Centro fieristico, dove sono in via di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria della Fiera.

Attualmente opere a cura dell'Impresa Edile Aini Iosè, che interessano:il rifacimento dei lavori di protezione e impermeabilizzazione sul capannone "bianco", viste le copiose infiltrazioni di acque meteoriche; il sistema antincendio con ripristino parziale e messa in sicurezza e funzione dell'impianto; cancello carrabile d'ingresso su viale Pietri; ripristino intonaci e tinteggiatura interne ed esterne su alcuni immobili.

Si prevede di ultimare le varie opere per poter rendere funzionali e fruibili gli spazi per gli eventi fieristici primaverili in programma. Inoltre proseguono i lavori per la realizzazione ex novo di marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche in alcune vie di S.Nicola. Opere essenziali e indispensabili eseguite dalla ditta Salvatore Tanda.

La progettazione e la direzione lavori di queste opere è a carico dell'ufficio Tecnico Manutenzioni.

